Овощи оказались полезны для детского мозга
Употребление овощей очень полезно для детского мозга. В зеленых листовых овощах содержится железо, которое потом накапливается в ключевых клетках.
Богатые железом овощи укрепляют силу детского мозга, как предположило исследование. Ученые из Университета Пенсильвании оценили уровень железа в мозге 1 500 детей и молодых людей в возрасте до 24 лет. Было установлено, что имеющие дефицит железа дети не очень хорошо справлялись с задачами, которые включали в себя рассуждения и пространственное ориентирование. Клеткам мозга требуется железо для нормального функционирования, но предыдущие исследования показали, что этот минерал важен для психики точно так же, как и для физиологии человека.
К богатым железом продуктам относят зеленые листовые овощи вроде шпината, брокколи, а также фасоль, бобы, орехи и семечки. По мнению авторов исследования, дети должны получать добавки с железом вплоть до подросткового возраста и даже до ранней молодости (до 24). Нехватка железа является наиболее распространённым пищевым дефицитом, от которого страдают более двух млрд людей на нашей планете. Классическими симптомами этого дефицита являются сильная усталость, слабость, бледность кожи, боли в груди и головные боли.
Железо требуется нашему организму для производства красных клеток крови, приносящих кислород. По мнению экспертов, большинство людей должны получать этот минерал вместе с питанием. Детям требуется около 8 мг железа каждый день, подросткам-мальчикам - 11 мг. Девочкам подросткового возраста – целых 15 мг, поскольку они теряют больше железа из-за менструаций. Результаты исследования публикует The Sun. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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