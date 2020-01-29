Названы 5 естественных способов сделать кожу и тело моложе хронологического возраста

«Питьевая вода – идеальный помощник в бесперебойном функционировании организма, ее питье обеспечивает детоксикацию, благодаря которой тело остается молодым внутри», - рассказали эксперты.

«Повышение осознанности с помощью медитации, больше времени наедине с природой и самим собой, а также общение с позитивными людьми вокруг вас могут помочь быть моложе», - подчеркнули эксперты.