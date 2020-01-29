Названы 5 естественных способов сделать кожу и тело моложе хронологического возраста
Сделать кожу и тело моложе хронологического возраста можно естественным путем – пить достаточно воды, избегать курения, поддерживать здоровый вес. Специалисты назвали пять таких способов, пишет Times Now.
Пить воду. Если вам хочется иметь более молодую, упругую, гладкую кожу, очень важно пить достаточно воды. Увлажнение улучшает эластичность кожи, предотвращает появление глубоких морщин.
«Питьевая вода – идеальный помощник в бесперебойном функционировании организма, ее питье обеспечивает детоксикацию, благодаря которой тело остается молодым внутри», - рассказали эксперты.
Избегать курения. Курение может увеличить риск таких заболеваний, как рак легких и полости рта, привести к тому, что тело будет чувствовать себя старше. Кроме того, курение способствует преждевременному увяданию кожи, потере здорового цвета и истончению, - все это способно сделать человека старше хронологического возраста в глазах окружающих.
Здоровый вес. Нормальный ИМТ (индекс массы тела) чрезвычайно важен, чтобы чувствовать, выглядеть и быть моложе своих биологических лет. Ожирение или избыточный вес могут быть факторами риска для многих заболеваний, из-за которых организм дряхлеет раньше времени, - гипертонии, диабета.
Регулярные упражнения. Они укрепляют мышцы, - потеря мышечной массы является одним из маркеров старения. По словам Фрэнка Фриша, доктора философии, директора по кинезиологии в Университете Чепмена, «физические упражнения оказывают невероятное влияние на психическое и физическое здоровье, могут помочь телу оставаться моложе, независимо от того, какой у человека хронологический возраст».
Поддержка ума. Контроль стресса и социальная активность, по словам научных специалистов, помогают сохранять ум в тонусе, что очень важно для долгого сохранения здоровья.
«Повышение осознанности с помощью медитации, больше времени наедине с природой и самим собой, а также общение с позитивными людьми вокруг вас могут помочь быть моложе», - подчеркнули эксперты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о вредном влиянии на здоровье ночного шума.
Оставить комментарий