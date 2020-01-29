Организм не привыкает: шум уличного движения ночью делает человека больным

нарушения сна

Ученые установили: сон в жилище, расположенном в оживленном районе с интенсивным уличным движением делает человека больным. Организм никогда не сможет привыкнуть к шуму по ночам, утверждают специалисты.

«Любой, кто живет в районе, где движение почти не останавливается ночью, со временем начинает страдать сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чреват ночной уличный шум и другими последствиями для здоровья», - приводится мнение исследователей на портале Focus.de.

Сотрудники центра кардиологии Университета медицины Майнц Института рака Дании и Швейцарского института тропического и общественного здравоохранения проанализировали большое количество текущих результатов исследований на данную тему. Они пришли к заключению, что шум уличного движения ночью способствует развитию психических заболеваний. По словам специалистов, это связано с тем, что в обстановке шума организм человека лишается полноценного отдыха, сон становится слишком коротким или прерывистым.

«Неполноценный сон, нарушаемый ночным шумом, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний - он увеличивает выделение гормонов стресса и делает сосуды более жесткими. Сосудистые нарушения способствует развитию депрессии и тревожных расстройств», - рассказали авторы работы.

Они обнаружили, что сосуды людей, которые испытывают ночной шум, оказываются неизменно более поврежденными, независимо от общего состояния и возраста. Это означает, что организм не может привыкнуть к ночному нарушению покоя, резюмировали медики.

Ранее портал MedikForum.ru писал о простом способе сделать сон более крепким и здоровым.
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