Организм не привыкает: шум уличного движения ночью делает человека больным

«Любой, кто живет в районе, где движение почти не останавливается ночью, со временем начинает страдать сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чреват ночной уличный шум и другими последствиями для здоровья», - приводится мнение исследователей на портале Focus.de

«Неполноценный сон, нарушаемый ночным шумом, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний - он увеличивает выделение гормонов стресса и делает сосуды более жесткими. Сосудистые нарушения способствует развитию депрессии и тревожных расстройств», - рассказали авторы работы.