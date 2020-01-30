Скисшее молоко не годится для творога
Многие хозяйки, покупающие быстро киснущее молоко, используют его для приготовления творога. Это угрожает пищевыми отравлениями.
В магазинах продается много видов молока, срок хранения которых исчисляется месяцами, но есть и более привычное для представителей среднего и старшего поколения. Это молоко, прошедшее только через пастеризацию (фермерское молоко "из-под коровки" может и не быть пастеризованным вовсе). При данном процессе уничтожается лишь вегетативная или не содержащая спор, неустойчивая микробная флора, что дает защиту приблизительно на сутки от вскрытия упаковки. После подобное молоко, как правило, начинает киснуть. В напитке сохраняется устойчивая микробная флора, имеющая споры. Пастеризация ее не убивает, а значит, микробы могут проникнуть в организм и вызвать тяжелые пищевые отравления. Вот почему готовить творог из такого молока не рекомендуется.
Если вы предпочитаете скоропортящееся молоко, считая его "настоящим" и полезным, то используйте напиток для приготовления творога сразу, не дожидаясь, пока молоко скиснет. Для этого применяйте специальные закваски. Лучше делать домашний творог из кефира с помощью водяной бани. Вылейте кефир в кастрюлю и поставьте в тазик с кипятком. Эту конструкцию рекомендуется держать на маленьком огне, пока кефир не начнет сворачиваться. Переложите в марлю образовавшийся сгусток и подвесьте, чтобы оттуда стекла сыворотка. Готовый и вкусный творог появится приблизительно через пару часов.
Если вы предпочитаете готовить творог из кефира в сочетании с молоком, опять-таки, выбирайте свежее молоко. Оно убережет вас от возможных серьезных неприятностей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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