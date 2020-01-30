Таблетки для похудения: какие действительно помогут?

Современный рынок медикаментов и биологически активных добавок широк. В аптеках и на прилавках магазинов можно найти массу таблеток для похудения. Какие вообще существует и чем помогают, рассказывает MedikForum.ru.

Ксеналтен лайт и Ксеналтен слим





Капсулы основаны на микрокристаллической целлюлозе. Таблетки от похудения препятствуют полноценному расщеплению и всасыванию жиров.

Орсотен слим





Эти капсулы тоже созданы на основе микрокристаллической целлюлзы. Действие аналогично тому, как работает Ксеналтен.





Цефамадар





Данные препараты снижают аппетит. Таблетки действуют на определенные участки головного мозга, что помогает не есть лишнего.





Диентонус





Таблетки для похудения действуют комплексно. Они предназначены для уменьшения веса, приведения в порядок гормонального фона, обмена веществ.





Порциола





В основе таблеток для похудения лежит карбомер полиакриловой кислоты. Оказавшись в желудке, таблетки частично заполняют полость данного органа гидрогелем. Человеку кажется, что он сыт.





Турбослим





Биологически активная добавка призвана для увеличения скорости обмена веществ. Также Турбослим выводит из организма жиры и продукты распада.





МКЦ





Средство для похудения можно назвать самым доступным. МКЦ состоит из микрокристаллической целлюлозы (это отражено в наименовании медикамента). Препарат заполняет желудок, снижая чувство голода.





Помните, что таблетки для похудения нельзя принимать без консультации врача и на постоянной основе. Их обязательно надо сочетать со спортом и здоровым питанием. Только так будет виден прогресс.