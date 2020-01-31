Эксперты назвали продукты-убийцы для поджелудочной железы
Сладости, специи, жареные блюда, газированные напитки, фастфуд. Некоторые продукты способны «убить» поджелудочную железу, об этом рассказали эксперты на YouTube-канале «Добрые советы».
Поджелудочная железа очень чувствительна к питанию. Неподходящие, трудные для переваривания продукты могут провоцировать воспаление органа, которое негативно отражается на всех системах организма. Эксперты-эндокринологи назвали продукты, способные оказаться «убийцами» столь нежной и важной железы.
По их словам, для поджелудочной железы крайне опасны сладкие газированные напитки, поскольку, кроме углекислого газа, раздражающего слизистую, они также содержат подсластители, ароматизаторы и консерванты, способствующие развитию воспалительных процессов в органах ЖКТ.
Промышленные полуфабрикаты и фастфуд содержат искусственно синтезированные трансжиры, способные запускать воспалительный процесс и пагубно влияющие на сосуды.
Продуктами-убийцами для поджелудочной железы могут быть и сладости, если они употребляются регулярно и в большом количестве. Особенно вредят органу те виды десертов, в которых помимо сахара содержатся также жир и дополнительные ингредиенты, повышающие общую калорийность изделий.
В целом, считают эксперты, врагами поджелудочной могут быть практически любые готовые или полуготовые продукты. Они все содержат искусственные добавки, улучшающие вкус и продлевающие срок годности. Эти вещества не являются естественными для пищеварения компонентами, при их усвоении повышается риск различных нарушений в органах ЖКТ.
Кроме того, список «убийственных» для поджелудочной продуктов пополнили острые приправы, раздражающие ее слизистую оболочку и содействующие развитию острых воспалительных процессов, а также алкогольные напитки.
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