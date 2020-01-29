Четыре простых совета для повышения иммунитета и защиты от вирусов
Специалисты дали несколько простых советов для защиты от вирусных заболеваний за счет повышения иммунитета, сообщил Times Now. Они рекомендуют пить теплые жидкости, бывать на свежем воздухе, выполнять упражнения.
Сейчас, когда весь мир опасается эпидемии нового китайского коронавируса, очень важно иметь крепкий иммунитет, обеспечивающий стойкость организма к инфекциям. Этого можно добиться несложными мерами.
Пить теплые жидкости. Включайте в рацион овощные супы, чай, начинайте день с большого стакана теплой воды - это повышает иммунный ответ на вирусы и инфекции. Особенно полезны жидкости, которые содержат витамин С.
Проводить время на солнце. Зимой нужно стараться бывать на свежем воздухе даже в пасмурную погоду – организм все равно получает дозу ультрафиолета. Солнечный свет отвечает за выработку витамина D в организме, играющего очень важную роль в укреплении иммунитета.
Поддерживать гидратацию. Вода играет ключевую роль в процессах иммунитета. Независимо от времени года медики советуют пить достаточно воды – это естественным образом обеспечивает профилактику инфекций.
Выполнять физические упражнения. Они стимулируют кровоток, способствуя удалению микробов из легких и вызывая увеличение производства лейкоцитов – клеток иммунной системы, борющихся с вирусами и другими возбудителями заболеваний, проникающих в организм.
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