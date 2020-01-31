Самые полезные свойства куриных яиц
У куриных яиц много плюсов для здоровья человека. Эксперты из Дании выявили самые впечатляющие из них.
Яйца помогают худеть. В научном журнале Metabolism были опубликованы результаты исследования, которые показали, что одно яйцо на завтрак снижает чувство голода на протяжении длительного времени. Это избавляет от переедания. В долгосрочной перспективе тактика приводит к более быстрому избавлению от лишнего веса.
Укрепляют мышцы. Белок абсолютно необходим для здоровья мышц и их объема. Яичные желтки тоже богаты этим источником нутриентов. В журнале American Journal of Clinical Nutrition были опубликованы данные, которые показали, что желтки - тоже богатейший источник белка, содержащий нутриенты и пищевые компоненты, которые не содержатся в белках.
Укрепляют здоровье мозга. Куриные яйца стимулирует клетки улучшать функционал мозга, а также нервной системы. Они содержат ключевые ингредиенты для этого. Яйца - богатый источник холина и DHA, которые важны для развития мозга младенца и его работы.
Укрепляют сердечно-сосудистую систему. Одно яйцо в день существенно снижает риск сердечно-сосудистых болезней. Яйца содержат белки, многие витамины и биоактивные компоненты вроде фосфолипидов и каротиноидов. Яйца очень полезны для здоровья сердца.
Удерживают под контролем уровень сахара в крови. Ученые из Университета Восточной Финляндии доказали, что одно яйцо в день снижает риск диабета. Результаты этого исследования были опубликованы в Molecular Nutrition and Food Research. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий