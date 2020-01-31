Медики не всегда умеют правильно мыть руки
Возможно, что работники здравоохранения не умеет правильно мыть руки. К такому удивительному выводу пришли исследователи из США.
Ученые из Колумбийского университета выяснили, что сотрудники медицинских учреждений могут и не использовать необходимого количества средств для мытья рук, а также не давать себе времени для высыхания кожи, чтобы обеспечить максимальную защиту от распространения болезнетворных микроорганизмов. Лабораторные тесты показали, как различное количество геля или пенного средства на основе спирта высыхает на руках 9 добровольцев. В ходе эксперимента использовались разные объемы средств, высыхавшие, соответственно, с интервалом в 20-30 секунд, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения для оптимальной эффективности. Ни один из этих продуктов не сох так быстро при использовании больших объёмов.
Люди с более крупными руками нуждаются в большем объеме средств для мытья, и эксперимент продемонстрировал, что медики не знают идеального количества продукта, необходимого для обеззараживания. Так, в ходе экспериментов добровольцам требовалось не менее 2,25 мл этих средств, а порой и больше для того, чтобы правильно вымыть руки. В целом, гель высыхает быстрее, чем разного рода пенки, и 3 мл геля для этого требуется 37 секунд, а такому же количеству средства на пенной основе, в среднем, 57. Оба показателя превышают рекомендации ВОЗ.
Исследователи также наблюдали за тем, как много средств для мытья рук используют медики в реальных условиях и за тем, как быстро высыхают их руки. Оказалось, что у большинства сотрудников больниц нереалистичные представления о продолжительности мытья рук. Содержащийся в данных средствах спирт активен только в мокром виде, время высыхания кожи является крайне важным. Иногда медики для того, чтобы их руки высыхали быстрее, просто использовали гораздо меньше средств, но это негативно отражалось на показателях обеззараживания, как пишет CNA. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий