Как спасти кожу от прыщей после тренировки? Советы дерматолога

Как спасти кожу от прыщей после тренировки? Советы дерматолога

Спортивные тренировки имеют много преимуществ для кожи: усиление кровотока, уменьшение связанных со стрессом прыщей. Однако упражнения могут также создать идеальные условия для процветания вызывающих прыщи бактерий и дрожжей. Вот как этого избежать.

Удалите макияж

Доктор Сьюзен Массик, дерматолог из Векснерского медицинского центра "Университета штата Огайо", рекомендует тщательно очищать лицо.
Во время тренировки усиливается приток крови к коже, что заставляет поры открыться. Макияж может привести к тому, что пот и бактерии попадут в расширенные поры. Это приводит к закупорке пор и прыщам.

Убирайте длинные волосы

Убирайте волосы подальше от лица: жир с кожи головы и средства по уходу за волосами переносятся на кожу во время активных движений. Они также могут задерживать пот, стимулирует рост грибков, способствуя угрям.

Протирайте то, что касается лица

Держите наушники в чистоте, если любите слушать музыку или хороший подкаст во время тренировки. Очищайте спортивное снаряжение, касающееся лица - шлемы, очки и т.д.

Постарайтесь не трогать лицо руками

Бактерии, масла или грязь, к которым вы прикоснулись, попадают на кожу, приводя к засорению пор и инфекциям.

Душ

Принимайте душ после тренировки, чтобы удалить пот, жир, грязь и бактерии, которые могли накопиться. Сьюзен Массик рекомендует использовать очищающие средства для лица с перекисью бензоила, если кожа склонная к акне. Если бензоилпероксид сушит кожу, используйте мягкое средство или мицеллярную воду. Невозможно принять душ? Очистите лицо.

Медикфорум писал как побороть зимнюю усталость.
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Базилик: натуральный антибиотик и источник редкого витамина К


Избегайте этих 5 продуктов, если у вас высокое давление