Как спасти кожу от прыщей после тренировки? Советы дерматолога
Спортивные тренировки имеют много преимуществ для кожи: усиление кровотока, уменьшение связанных со стрессом прыщей. Однако упражнения могут также создать идеальные условия для процветания вызывающих прыщи бактерий и дрожжей. Вот как этого избежать.
Удалите макияжДоктор Сьюзен Массик, дерматолог из Векснерского медицинского центра "Университета штата Огайо", рекомендует тщательно очищать лицо.
Во время тренировки усиливается приток крови к коже, что заставляет поры открыться. Макияж может привести к тому, что пот и бактерии попадут в расширенные поры. Это приводит к закупорке пор и прыщам.
Убирайте длинные волосыУбирайте волосы подальше от лица: жир с кожи головы и средства по уходу за волосами переносятся на кожу во время активных движений. Они также могут задерживать пот, стимулирует рост грибков, способствуя угрям.
Протирайте то, что касается лицаДержите наушники в чистоте, если любите слушать музыку или хороший подкаст во время тренировки. Очищайте спортивное снаряжение, касающееся лица - шлемы, очки и т.д.
Постарайтесь не трогать лицо рукамиБактерии, масла или грязь, к которым вы прикоснулись, попадают на кожу, приводя к засорению пор и инфекциям.
ДушПринимайте душ после тренировки, чтобы удалить пот, жир, грязь и бактерии, которые могли накопиться. Сьюзен Массик рекомендует использовать очищающие средства для лица с перекисью бензоила, если кожа склонная к акне. Если бензоилпероксид сушит кожу, используйте мягкое средство или мицеллярную воду. Невозможно принять душ? Очистите лицо.
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