Я тренируюсь, но мой вес увеличился: 3 возможные причины
Почему вы набираете вес, даже если тренируетесь? Главное - это не повод для паники. Вот три причины, почему режим тренировок и здорового питания приводит к увеличению массы тела.
Задержка воды
"Вода составляет от 65 до 90% веса человека, и изменение ее содержания в организме человека смешает вес на 1-2 килограмма в течении дня», - говорит Джеффри А. Долган, физиолог-практик в Майами-Бич, штат Флорида (США). Это одна из главных причин, по которой диуретики так популярны среди спортсменов - они вымывают воду, что приводит к кратковременной «потере веса», но они не помогают изменить состав тела. На количество жировой ткани это не влияет".
Сразу после тренировки - плюс 1 кг
«Организм человека - сочетание мышц, жира, костей, мозга и нервных волокон, соединительной ткани, крови, лимфы, кишечного газа, мочи, воздуха, который мы переносим в легких», - говорит Долган. - После упражнений, процент массы в этих категориях может сместиться на 15 процентов».
По словам физиолога, интенсивные тренировки приводят к изменчивости шкалы из-за таких факторов, как состояние гидратации, воспаление, вызванное восстановлением мышечного повреждения. Если набираете вес, работая в зале, питаясь здоровой пищей - это не тот тип прибавки.
Силовые тренировкиКогда вы начнете изменять состав тела, наращивая плотную мышечную массу, уменьшая жировые отложения - вес может увеличиться, а процентное содержание жировых отложений снизиться. Эти изменения происходят в течение длительного времени, поэтому весы бесполезны для отслеживания показателей. Наберитесь терпения, после перестройки организма, снижения жировой массы, состав тела и вес изменятся.
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