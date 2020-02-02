Я тренируюсь, но мой вес увеличился: 3 возможные причины

Задержка воды

"Вода составляет от 65 до 90% веса человека, и изменение ее содержания в организме человека смешает вес на 1-2 килограмма в течении дня», - говорит Джеффри А. Долган, физиолог-практик в Майами-Бич, штат Флорида (США). Это одна из главных причин, по которой диуретики так популярны среди спортсменов - они вымывают воду, что приводит к кратковременной «потере веса», но они не помогают изменить состав тела. На количество жировой ткани это не влияет".

Сразу после тренировки - плюс 1 кг

«Организм человека - сочетание мышц, жира, костей, мозга и нервных волокон, соединительной ткани, крови, лимфы, кишечного газа, мочи, воздуха, который мы переносим в легких», - говорит Долган. - После упражнений, процент массы в этих категориях может сместиться на 15 процентов».

Силовые тренировки