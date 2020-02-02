Неочивидные признаки больного сердца: усталость, одышка, боль в ногах
Сигналы наиболее распространенных проблем с сердцем, требующие пристального внимание и обследования.
Боль в икрах и пальцахОпределенные виды боли в ногах могут указывать на повышенный риск сердечного приступа. Вы должны быть особенно насторожены, если боль возникает в икрах при ходьбе, и быстро спадает, когда вы останавливаетесь. Или если область пальцев ног болит, когда вы лежите, а потом встаете. Эти две формы боли - признак артериосклероза в ногах.
При артериосклерозе происходит сильная кальцификация коронарных артерий. Поэтому боль в ногах является сигналом для обследования сердца. Это способно предотвратить многие сердечные приступы, от которых страдает 75% пациентов с атеросклерозом в ноге.
Одышка при небольшой нагрузкеМногие начинают задыхаться после пары шагов. Они ошибочно считают, что это признак старения, и не обращаются к врачу. Это опасно: тяжелая сердечная недостаточность может закончиться инфарктом.
Причинами ограниченной насосной функции сердца являются: ишемическая болезнь, пороки клапанов, нарушения ритма. Длительная гипертония или воспаление сердечной мышцы также могут снизить его работоспособность.
Слабость и усталость после гриппаЕсли вы не можете вернуться к нормальной работе после гриппа, следует проверить, есть ли воспаление сердца (миокардит) - причина слабости.
Боль в груди - стенокардияСтеснение, угнетающая или жгучая боль в верхней части тела имеет название: стенокардия. Она основана на снижении подачи кислорода к сердечной мышце из-за кальцифицированных коронарнарных артерий.
Признаки: боль при физической нагрузке, психическом напряжении, обильной еде, проходящая после отдыха или с помощью лекарств (нитроглицерина).
Медикфорум писал как отличить изжогу от сердечного приступа.
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