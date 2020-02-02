Еда против Альйцгеймера: 20 продуктов, которые помогают
Продукты питания способствуют или останавливают снижение когнитивных функций. По мнению неврологов США Дина и Айешы Шерзай, питание является наиболее важным фактором образа жизни в борьбе с болезнью Альцгеймера. Вот лучшие продукты для мозга.
Авокадо: много мононенасыщенных жиров, оно полезно для мозга и кровотока.
Листовые овощи: богатый источник полифенолов (растительных антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами), фолиевой кислоты, лютеина, витамина Е и бета-каротина - всех питательных веществ, которые связаны со здоровьем мозга.
Черника и клубника: в Гарвардском исследовании с участием 16 000 медсестер, выяснилось, что употребление ягод, особенно черники и клубники, было связано с более низким риском снижения когнитивных функций. Ученые пришли к выводу, что регулярное потребление ягод задерживает когнитивное снижение на два с половиной года.
Брокколи: богата лютеином и зеаксантином, каротиноидами с антиоксидантным действием. Они могут преодолевать гематоэнцефалический барьер, восстанавливать повреждение свободных радикалов.
Специи: специи содержат большинство известных антиоксидантов, поэтому идеально подходят для поддержки естественных систем детоксикации мозга. Специи и травы (корица, гвоздика, майоран, душистый перец, шафран, мускатный орех, эстрагон и т.д.), должны быть неотъемлемой частью диеты, а не просто случайным дополнением.
Куркума: куркумин, основной ингредиент куркумы, является противовоспалительным и антиамилоидным средством.
Орехи: лучший источник полезных ненасыщенных жиров. Было показано, что они снижают риск развития болезни Альцгеймера.
В список, составленный неврологами, также входят:
- оливковое масло
- льняное семя
- фасоль
- свежая зелень
- грибы
- квиноа
- омега-3 жирные кислоты
- семена чиа и подсолнечника
- цельное зерно
- темный шоколад
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