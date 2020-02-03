Вес при родах влияет на скорость бега
Возникает ли у вас одышка при попытке догнать уходящий автобус? Если ответ утвердительный, то возможно, вы весили при рождении меньше, чем ваши ровесники.
Многие люди быстро выдыхаются, когда бросаются вдогонку за уходящим автобусом, после чего у них возникает чувство вины из-за нежелания заниматься спортом. Однако уровень их спортивной подготовки, весьма вероятно, может зависеть от веса при рождении, как выяснили ученые из Швеции. Они оценили показатели более 280 000 шведских мужчин от 17 до 24 лет, проходящих через тренировки в специальном военном лагере. Все эти мужчины прошли через тесты на стационарных велосипедах для определения степени физической выносливости.
После этого и были получены любопытные результаты. Оказалось, что на каждые дополнительные 450 г веса при рождении мужчины его уровень спортивных показателей на велотренажере увеличивался, в среднем, на 7,9 ватт, что идентично повышению фитнес-уровня на 34%, а также снижению опасности преждевременной смерти на 13%, как рассказывают исследователи. Данная разница является очень значительной и даже тревожной, по их словам. Особенно для россиян, ведь показатели среднего веса у новорождённых детей в последние десятилетия в нашей стране снижаются.
Дефицит массы тела ребенка при рождении может обернуться проблемами с питанием, набором веса, противостоянием разным инфекциям, спровоцировать проблемы с дыханием. По мере взросления у детей отмечается повышенный риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Шведские ученые оценивали показатели сердечно-легочного фитнеса, то есть способности организма снабжать кислородом мышцы во время интенсивных физических нагрузок. Результаты исследования опубликованы British Journal of Sports Medicine. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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