Подъем меньших весов дает лучшие результаты в спорте
Многим профессиональным спортсменам и любителям кажется, что чем более высокие веса они поднимают в зале, тем лучше получится результат. Оказывается, это не соответствует действительности.
Британские исследователи пришли к выводу о том, что любители весовых тренировок могут поднимать меньшие веса и добиваться более выдающихся результатов за счёт изменения числа повторений, используемых при каждом подходе. Авторы исследования сравнили тяжесть снарядов, которые поднимали две группы людей в течение 6 недель. Одна из них использовала традиционную методику тренировки, которая подразумевает повторения только на максимуме для достижения эффекта. В другой группе использовали разный вес в зависимости от того, сколько именно нужно было сделать повторений при каждом подходе. В этой группе достигались самые впечатляющие показатели, несмотря на то, что в целом они поднимали меньшие веса за весь период наблюдений.
Как сообщают исследователи в научном журнале Journal of Strength and Conditioning Research, вторая методика тренировки позволяла спортсменам поднимать оптимальный веса в каждый конкретный день. Если вес недостаточен, то стимуляции тела не получится, но если он чрезмерен, это вызовет перетренированность или усталость. Последнее опасно тем, что увеличивает риск травм. По данным исследователей, одно повторение на максимуме не должно использоваться для определения оптимального веса для всех подходов.
Исследователи тщательно фиксировали скорость подъема веса при повторениях. Если она замедлялась, то весовая нагрузка снижалась. Если же человек продолжал поднимать штангу интенсивно и с той же самой скоростью, то вес считался оптимальным. Результаты исследования могут использоваться для повышения мышечной силы и эффекта тренировок, а также для борьбы с усталостью при упражнениях на сопротивление. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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