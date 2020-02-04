Четыре простых природных средства, помогающих при язве желудка
Лекарства, облегчающие симптомы язвы желудка, связаны с негативными побочными эффектами. Чтобы избежать их, можно использовать простые природные средства.
Капустный сок. Этот крестоцветный овощ является великолепным источником витамина С – мощного антиоксиданта, помогающего предотвращать и лечить инфекции, вызываемые бактерией хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), главной зачинщицы воспалений в слизистой желудка, образующих язвы.
По данным Food.News, проводившиеся исследования указывают на высокую эффективность такого природного средства как свежий капустный сок при заживлении язв желудка – ученые считают его более действенным, чем обычные методы терапии.
Вот простой рецепт напитка на основе сока капусты. Ингредиенты:
- маленький кочан зеленой капусты,
- 3 морковки,
- 6 стеблей сельдерея,
- кусок корня имбиря
Чеснок. Простое природное средство обладает впечатляющими антимикробными, антибактериальными свойствами. Avicenna Journal of Phytomedicine публиковал данные исследования, показавшего, что ежедневное потребление двух зубчиков сырого чеснока в течение минимум трех дней помогло снизить бактериальную активность в слизистой желудка у добровольцев с инфекциями H. Pylori. Вероятность образования язвы у них сразу резко уменьшилась.
Мед. Богатый антиоксидантами природный суперпродукт отличается многими преимуществами. Имеющиеся сведения говорят, что как терапевтическое средство помогает улучшить состояние глаз, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, некоторых видов рака. Некоторые исследования также сообщают, что он способствует заживлению ран, язв. Продукту присущи антибактериальные свойства, делающие его хорошим борцом с хеликобактер пилори, провоцирующими язву желудка.
Лакрица (корень солодки). Стимулирует выработку в органах пищеварения слизи, защищающей их оболочку от изъязвления. Дополнительная слизь также уменьшает боль, связанную с язвой желудка, ускоряет заживление. Помимо того, природное средство содержит соединения, способные предотвращать рост H. pylori.
Что также важно для защиты от язвы желудка:
- избегать курения, алкоголя, копченых продуктов,
- управлять уровнем стресса,
- контролировать прием противовоспалительных средств (аспирина, ибупрофена).
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