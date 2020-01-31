10 простых секретов, которые помогают жить без болезней
Какие секреты есть у людей, которые никогда не болеют? Они довольно просты – быть подвижным, не переедать, заботиться о душевном здоровье, соблюдать гигиену.
Физическая активность. Научно установлено, что регулярные физические упражнения укрепляют иммунную систему и помогают реже болеть. Секрет прост: если нет времени или денег на спортзал, можно ходить пешком, бегать трусцой или кататься на велосипеде каждый день - минимум по полчаса. Исследования также подтверждают, что упражнения снижают риск возникновения болезней сердца, диабета 2 типа, инсульта, слабоумия, депрессии.
Употребление сырых овощей и фруктов. Еще один простой секрет крепкого организма и жизни без болезней - натуральные необработанные продукты в каждодневном рационе. Они являются превосходным источником витаминов, минералов, и антиоксидантов, укрепляющих иммунную систему. Чтобы овощи и фрукты приносили максимальную пользу, необходимо употреблять плоды, выращенные в регионе проживания человека.
Позитивный настрой. Жить без болезней эффективно помогает внутреннее умиротворение. Сотрудники Университете Карнеги-Меллон обнаружили: люди с позитивным мышлением меньше болеют, более устойчивы к инфекциям верхних дыхательных путей. Пессимисты, наоборот, страдают от постоянного стресса, эмоционального напряжения, что способствует возникновению опасных для жизни заболеваний - гипертонии, диабета, болезней сердца.
Соблюдение личной гигиены. Один из самых простых секретов хорошего здоровья в сезон болезней - мытье рук является залогом здоровья. Привычка аккуратно и тщательно мыть руки в разы снижает вероятность простуды и гриппа. Но мытье должно быть правильным - не менее 20 секунд.
Активная жизнь. В 2008 году Гарвардский университет провел мета-анализ, показавший, что положительные социальные связи помогают защититься от возрастной потери памяти и других когнитивных расстройств. Напротив, люди, которые имеют мало друзей и редко общаются с кем-то вне дома, чаще болеют сердечными недугами, депрессией, отличаются повышенной тревожностью.
Сбалансированный pH. Он означает равновесие кислоты и щелочи в организме. Любой сдвиг рН в кислотную или щелочную сторону может повлечь развитие нарушений и болезней. Чтобы избежать такого дисбаланса, необходимо включать в рацион много темных листовых овощей, зеленую фасоль, спаржу, морковь, огурцы, авокадо.
Преодоление стресса. Люди, умеющие справляться с ним, редко болеют. Исследования показывают, что нервное напряжение повреждает иммунную систему и сердце, увеличивает вероятность заражения бактериальными инфекциями, например, туберкулезом. Поэтому важно изучать методы расслабления и использовать их в обстоятельствах эмоционального негатива.
Достаточный отдых и сон. Восьмичасовой ночной сон является одним из лучших простых способов преодолевать дневной стресс, поддерживать нормальные показатели артериального давления и холестерина, уменьшать воспаление, не поддаваться депрессии, контролировать массу тела.
Питье воды. Человеческое тело состоит на 60% из воды, достаточный объем жидкости способен значительно снизить риск заболеваний, избавить организм от токсинов. Хотите жить без болезней, выпивайте несколько стаканов воды каждый день.
Сбалансированное питание. Именно пища обеспечивает организм необходимыми полезными веществами. Чтобы не болеть, нужно употреблять продукты, содержащие большое количество витаминов А и С, белков, углеводов, железа, незаменимых жирных кислот.
Умеренность. Сокращение ежесуточного потребления калорий в среднем возрасте помогает сохранить здоровье и снизить вероятность ассоциированных со старением недугов - сердечно-сосудистых, диабета, болезни Альцгеймера.
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