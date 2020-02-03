Врач Елена Смирнова: лишний вес может расти из-за неправильной работы кишечника
В том, что растет лишний вес, может быть «виновата» микрофлора кишечника, участвующая во всех процессах обмена веществ. Об этом в соцсети рассказала врач-проктолог, онколог, хирург Елена Смирнова.
По словам врача, правильно работающий кишечник обеспечивает поглощение необходимых организму питательных веществ из еды, выводит «лишние» углеводы. Также при слаженной работе органа держится под контролем уровень холестерина, включая его «вредную» разновидность с образованием липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), - это защищает от развития атеросклероза, ожирения.
Нарушить баланс микробиоты кишечника, его работу может неправильное питание, предупреждает эксперт.
«Обилие углеводов и жиров нарушает микробиом, способствуя росту бактерий, усваивающих углеводы, и снижению бактерий, расщепляющих белки. В итоге белки выводятся, а углеводы идут в бока. Кроме того, в крови возрастает уровень липротеинов низкой плотности, из кишечника в нее поступают жиры. Рецепторы становятся устойчивыми к инсулину, что также способствует ожирению», - пояснила Елена Смирнова.
Врач указала на связь лишнего веса с запорами. Частые запоры во многих случаях говорят о недостатке клетчатки и избытке углеводов в питании – данная особенность в образе жизни свойственна многим людям с лишним весом.
Чтобы успешно худеть, нужно поддерживать работу кишечника полезной пищей, подчеркнула врач.
«В рационе должно быть больше фруктов и зелени - около 800 г в сутки. Обязательно нужно пить воду, из расчета 30 мл на 1 кг массы тела», - посоветовала эксперт.
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