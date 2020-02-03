Врач Елена Смирнова: лишний вес может расти из-за неправильной работы кишечника

«Обилие углеводов и жиров нарушает микробиом, способствуя росту бактерий, усваивающих углеводы, и снижению бактерий, расщепляющих белки. В итоге белки выводятся, а углеводы идут в бока. Кроме того, в крови возрастает уровень липротеинов низкой плотности, из кишечника в нее поступают жиры. Рецепторы становятся устойчивыми к инсулину, что также способствует ожирению», - пояснила Елена Смирнова.

«В рационе должно быть больше фруктов и зелени - около 800 г в сутки. Обязательно нужно пить воду, из расчета 30 мл на 1 кг массы тела», - посоветовала эксперт.