Насыщающая диета поможет худеть приятно
Избавиться от лишних килограммов очень сложно, а ещё сложнее постоянно отказывать себе в любимых продуктах и тщательно подсчитывать калории. Существуют так называемые диеты насыщения, которые вовсе не требуют идти на такие жертвы.
Диетой насыщения называют рацион, состоящий преимущественно из продуктов, вызывающих длительное чувство сытости. Если попытаться поместить диету насыщения в какой-нибудь список, то она окажется посреди кетогенной и средиземноморской диет. А потому, что эта диета способствует выбору полезных продуктов, с упором в вызывающие насыщение. Именно это и помогает терять вес. Можно употреблять блюда с высоким содержанием белков и пищевых волокон, более активно налегать на фрукты и овощи. Обязательно добавьте в рацион рыбу и курицу, побольше йогуртов, цельнозерновых, авокадо и орехов. Капсаицин абсолютно необходим, и если вы любите острую пищу, то включайте в рацион перчики чили.
Идеальное меню любителей диеты насыщения состоит из четырёх-пяти порций, каждая из которых содержит цельные овощи и фрукты. Также здесь 5 порций цельнозерновых с высоким уровнем пищевых волокон, постных белков вроде курицы, рыбы, яиц, молочных продуктов или тофу, орехов и семечек, авокадо и других растительных жиров. К полезным блюдам относится одна порция бобовых еженедельно, ну и жгучий перец.
Это здоровая диета с низким уровнем жира, которая помогает быстрее худеть. Большая часть её компонентов увеличивает ощущение сытости, что не даёт налегать на нездоровые закуски, приводящее к перееданию. Диете насыщения легко следовать, она имеет не так много ограничений. Входящая в ее состав пища доступна не представляет большой нагрузки для кошелька, как пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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