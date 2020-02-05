Ампутация ноги не помешала «качать железо»
31-летний мужчина в ходе страшного ДТП лишился ноги. Однако он нашел силы вернуться в спортзал после целого года реабилитации.
Житель Германии Марек Рошер (Marek Roscher) всегда любил спорт, с юных лет он регулярно посещал спортзал и "качал железо". Еще одной его страстью были мотоциклы, на которых он гонял долгие годы. Это опасное транспортное средство, и редко какой мотоциклист со стажем сумел избежать тяжелой аварии. Марек не стал исключением - в июне 2016 он на полном ходу столкнулся с автомобилем. После удара парня подбросило в воздух, как от катапульты, он пролетел несколько десятков метров и вырубился. В больницу Марека ждали несколько операций, ему ампутировали левую ногу и значительную часть бедра, сшили развороченный желудок, укрепили правую руку металлическими стержнями.
Когда он пришел в себя через месяц, то не узнал родственников. Кома вызвала потерю памяти и речи. Полгода Марек провел в больнице, где ежедневно проходил через психо и физиотерапию, заново учился говорить и пользоваться протезом. В целом, реабилитация заняла целый год. Рошер оказался настолько целеустремленным, что через 12 месяцев после страшной аварии он вернулся в спортзал, а вскоре перешел на привычный режим тренировок из 6 занятий в неделю. Он снова принялся поднимать тяжести, как пишет The Daily Mail.
"Реальность была ужасной, но необходимо было бороться и продолжать жить, - рассказывает Марек. - Я начал потихоньку узнавать родителей и друзей. Травма головы вызвала формирование мертвых тканей в мозге из-за нарушения кровотока, я страдал от жутчайших болей. Но учился заново говорить и ходить, чтобы снова начать тренироваться. Это тяжело, но реально. И я хочу, чтобы моя история вдохновила людей". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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