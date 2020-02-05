Владельцы оружия не спят крепче по ночам

"Владельцы оружия часто говорят, что ощущают себя в большей безопасности, и это дает больше власти, силы и независимости, - говорят авторы исследования. - Но мы не нашли доказательств этого. Действительно ли рождаются такие ощущения. или они просто часть культуры обладания оружием?" ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Кому-то может показаться. что наличие в ящике стола пистолета, а в шкафу заряженного дробовика обеспечивает дополнительную безопасность. Следовательно, по ночам такие люди будут спать крепче. Но ученые из Университета Аризоны в США (страны, где легко можно купить оружие) опровергли данное предположение, сравнив качество сна людей с оружием в доме и без. Оказалось, что владельцы оружия не спят крепче, да и в целом не чувствуют себя счастливее не имевших его.Наблюдения продолжались 27 лет с 1973 по 2018. Изначально предполагалось, что обладание пистолетом повышает уровень счастья. Но после поправки на семейное положение связь улетучилась. Вооруженные американцы, по статистике, чаще связаны узами брака. А наличие супруга повышает уровень удовлетворения от жизни, как не раз было доказано учеными. И если отдельные люди действительно чувствуют себя спокойней с оружием в доме, то в целом среди больших групп населения этой связи не выявлено, как пишет WBTV.