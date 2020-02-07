Индийские специалисты назвали пять специй, помогающих предотвратить рак
Некоторые специи содержат фитохимические вещества, которые помогают предотвращать развитие различных заболеваний, включая рак. Такие специи назвали индийские специалисты.
Куркума. Главный компонент специи, куркумин, обладает останавливающим рак действием благодаря своим фенольным веществам. На сегодняшний день куркума считается одним из самых сильных противовоспалительных средств. Именно воспаление провоцирует процессы, ведущие к клеточным мутациям и развитию опухолевых новообразований.
«Некоторые исследования показывают, что специя куркума может помочь предотвратить или лечить рак», - констатируют специалисты в публикации журнала Times Now.
Чеснок. Содержит сероорганические соединения, также способные предотвратить возникновение опухолей. Ученые обнаружили, что созревший экстракт чеснока усиливает защитные функции иммунной системы организма, стимулирует выведение из организма веществ-канцерогенов, повышая активность ферментов, которые обеспечивают эффект детокса.
«Экстракт специи помогает предотвратить распространение некоторых видов онкозаболеваний, включая рак толстой кишки, молочной железы, желудка, легких, мочевого пузыря», - рассказали эксперты.
Имбирь. Основное биологически активное соединение свежего имбиря гингерол и зингерон (присутствующий в сухом) обладают мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, защищающими от развития рака.
Черный перец. Помогает предотвратить рак груди. Соединения черного перца (особенно пиперин) действуют в организме как антиоксиданты. Согласно данным, опубликованным журналом «Исследования и лечение рака молочной железы», черный перец наряду с куркумой ингибирует (прекращает) рост раковых стволовых клеток опухолей молочной железы, не разрушая здоровые клетки.
Орегано. Специя содержит молекулу карвакрол, действующую как естественное дезинфицирующее средство, препятствующее распространению раковых клеток.
«В этой специи много антиоксидантов, которые нейтрализуют повреждение клеток свободными радикалами, помогая тем самым предотвратить рак», - поделились специалисты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о самых полезных свойствах черного перца.
Оставить комментарий