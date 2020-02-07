Индийские специалисты назвали пять специй, помогающих предотвратить рак

«Некоторые исследования показывают, что специя куркума может помочь предотвратить или лечить рак», - констатируют специалисты в публикации журнала Times Now.

«Экстракт специи помогает предотвратить распространение некоторых видов онкозаболеваний, включая рак толстой кишки, молочной железы, желудка, легких, мочевого пузыря», - рассказали эксперты.

«В этой специи много антиоксидантов, которые нейтрализуют повреждение клеток свободными радикалами, помогая тем самым предотвратить рак», - поделились специалисты.