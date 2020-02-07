Вредно ли долго спать?

Гиперсомния – настоящая патология, обозначающая чрезмерное количество сна. Больше девяти часов спать может быть вредно. Корреспондент MedikForum.ru разобрался, сколько нужно спать человеку и почему слишком длительный сон может навредить здоровью.

Сколько нужно спать?





Считается, норма сна у каждого индивидуальна. Половина населения нормально чувствует при шестичасовом сне, остальным требуется не меньше восьми часов. В основном количество зависит от разных факторов: возраст, активность. Например, молодым людям требуется больше времени, нежели пожилым. Назовём средние показатели:





Дети до 5 лет – 13-15 часов

Дети 5-12 лет – 10-13

Подростки 12-18 лет – 8,5-10

Взрослые до 45 лет – 7-8,5

Взрослые после 45 лет – 6-8





Если человек спит дольше средних значений, а днём всё равно хочет спать, это говорит о гиперсомнии. Причинами явления могут быть сильное переутомление (физическое и умственное), постоянное недосыпание, тяжелые переживания, травмы, стресс. Возникнуть гиперсомния может у любого человека. Купировав причины, явление пройдёт.





Почему вредно спать долго?





Длительный сон может привести к разным последствиям. Нарушаются ритмы сна и бодрствования, возникают проблемы с сердцем и сосудами, патологии сна, эндокринные патологии, психические расстройства.





К признакам гиперсомнии можно отнести головные боли, постоянную апатию, вялость и заторможенность, депрессию, нарушения зрения, судороги. Если долго спать каждый раз, то не будет ощущения отдыха, а это уже ненормально. Надо устранять причины долгого сна.