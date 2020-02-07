Если есть руками, пища кажется вкуснее
Употребляемая руками пища воспринимается, как более вкусная. Но люди съедают больше, что грозит ожирением, как показало исследование.
Ученые доказали, что если человек отказывается от столовых приборов и употребляет какую-то пищу руками, то она кажется ему на вкус более приятной, чем при пользовании ложками или вилками. Способность физически касаться блюд усиливает сенсорное восприятие пищи в мозге. А это значит, что до того, как пища попадет в рот, мозг уже считает ее вкусной за счет прикосновения. Вот почему нам лучше есть руками, если мы хотим, чтобы пища казалась вкуснее.
У эффекта есть обратная сторона. Чем вкуснее пища, тем больший объем мы поглощаем. Значит, вырастает опасность развития ожирения. Ученые доказали, что больше вкус пищи за счет прикосновений руками усиливается у людей, находящихся на жестких диетах. Если человек привык есть все, что ему нравится, то отказ от столовых приборов не сильно повлияет на восприятие съеденного. Таковы результаты ученых из Stevens University в Нью-Йорке, попросивших 45 добровольцев полакомиться кусочками сыра.
Какие-то люди использовали специальные палочки, какие-то брали сыр руками. Все потом оценивали уровень наслаждения от съеденного. В ходе второго эксперимента 145 студентов получили тарелку с 4 маленькими пончиками. Чем более строгой диеты придерживались люди, тем слаще казалась им пища, взятая руками, пишет Journal of Retailing. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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