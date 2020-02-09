Врач рассказала, насколько реально заполучить рак из-за горячего супа

«Да, пить и есть чрезмерно горячее опасно. Это чревато регулярными ожогами пищевода. Сильные поражения иногда становятся причиной появления злокачественных опухолей», - заметила врач.

Изданию «Аргументы и факты» врач рассказала , что пристрастие к горячим блюдам, супам, напиткам может серьезно навредить здоровью. Возникновение рака (гортани, пищевода) из-за привычки есть горячий суп вполне реально, подтвердила специалист.Толоконникова предупредила, что раком гортани или пищевода в подавляющем большинстве случаев болеют мужчины – им следует особенно тщательно беречься от горячей пищи и питья.Существует правило: употребляя какие-то блюда, напитки, важно следить за тем, обжигают ли они губы. Если да, есть их в таком виде не стоит, нужно дать немного остыть.Слишком холодные напитки и продукты, согласно научным данным, также травмируют слизистую органов пищеварительного тракта, причем делают не слабее горячих.Ранее портал MedikForum.ru писал о неожиданных причинах рака.