5 укрепляющих иммунитет продуктов желтого цвета
Желтые фрукты вроде манго и лимона богаты витамином С. Он укрепляет иммунитет и придает сияние нашей коже.
Лимон. Этот фрукт желтого цвета содержит самое большое количество витамина С, укрепляющего иммунитет. Лимоны также ускоряют метаболизм и обеспечивают потерю веса.
Манго. Продукт желтого цвета, считающийся королем фруктов. В нем повышенный уровень зеаксантина, полезного для здоровья. Употребление манго требуется для зрения, так как предотвращает макулодистрофию и катаракту.
Ананас. Еще один богатый источник витамина С, укрепляющего иммунитет. Ананасы также помогают худеть, улучшают пищеварение и снижают воспалительные процессы.
Желтый перец. Насыщен витаминами, содержит мало калорий. Желтый перец - высокая концентрация волокон, фолатов, железа и антиоксидантов.
Бананы. Доступный продукт желтого цвета для большинства россиян в течение всего года. Бананы помогают снизить артериальное давление и даже риск рака. Очень полезны для желудка, как пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий