5 укрепляющих иммунитет продуктов желтого цвета

Манго

Желтые фрукты вроде манго и лимона богаты витамином С. Он укрепляет иммунитет и придает сияние нашей коже. 

Лимон. Этот фрукт желтого цвета содержит самое большое количество витамина С, укрепляющего иммунитет. Лимоны также ускоряют метаболизм и обеспечивают потерю веса. 

Манго. Продукт желтого цвета, считающийся королем фруктов. В нем повышенный уровень зеаксантина, полезного для здоровья. Употребление манго требуется для зрения, так как предотвращает макулодистрофию и катаракту. 

Ананас. Еще один богатый источник витамина С, укрепляющего иммунитет. Ананасы также помогают худеть, улучшают пищеварение и снижают воспалительные процессы. 

Желтый перец. Насыщен витаминами, содержит мало калорий. Желтый перец - высокая концентрация волокон, фолатов, железа и антиоксидантов. 

Бананы. Доступный продукт желтого цвета для большинства россиян в течение всего года. Бананы помогают снизить артериальное давление и даже риск рака. Очень полезны для желудка, как пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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