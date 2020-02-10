Как побороть депрессию с помощью йогурта
Употребление этого полезного для здоровья продукта повышает настроение. Особенно полезен йогурт в качестве вспомогательного средства борьбы с депрессиями.
Развитие депрессивных расстройств - опасное явление для здоровья миллионов россиян. С каждым годом депрессии фиксируются у большего количества жителей нашей страны, причем возраст их наступления постоянно снижается. Сегодня уже не удивишь депрессией у ребенка в возрасте 11-12 лет, что раньше казалось патологией. Растет и объем выписываемых антидепрессантов. К сожалению, таблетки помогают далеко не всем, и вот почему необходимо искать другие методы лечения, включая комплиментарную (дополнительную) медицину.
Одним из таких лекарств может стать обычный йогурт. Это отличная альтернатива вредных закусок и перекусов, содержащая множество полезных нутриентов. В журнале Scientific Reports результаты исследования ученых из Университета Вирджинии, доказавших, что йогурт помогают при борьбе с депрессиями. Автором этой работы стал доцент Албан Готье (Alban Gaultier). Он считает, что уровень побочных эффектов от антидепрессантов побуждает искать новые методы терапии.
Пока что закончился ранний этап исследования, а принимали в нем участие лишь лабораторные мыши. Они не могут сами рассказать о своих ощущениях, так что ученые следили лишь за выраженностью симптомов. Но наблюдения показали, что йогурт улучшает симптоматику и определенно повышает настроение. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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