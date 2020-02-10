Медики назвали 7 богатых магнием продуктов для защиты от инфаркта
Магний играет ключевую роль в поддержании ритма сердца – его недостаточное получение увеличивает риск инфаркта. Медики назвали 7 богатых магнием продуктов, эффективно защищающих от сердечной катастрофы, сообщает портал FoodEatSafe.
По словам специалистов, для защиты сердца от повреждений необходимо ежедневно потреблять до 400 мг магния. Обеспечить его поступление в организм могут следующие продукты.
Темный шоколад. Порция продукта в 30 граммов содержит до 64 мг магния. Помимо того, шоколад - источник мощных антиоксидантов флаванолов, предотвращающих скопление в артериях холестериновых бляшек.
Авокадо. Средний плод содержит около 58 мг микроэлемента. Также продукт обеспечивает организм полезными для защиты от сердечного приступа мононенасыщенными жирами, улучшает уровень холестерина, уменьшает воспаление по всему телу.
Орехи. Горсть в 30 граммов дает до 33% суточной нормы магния. Установлено: регулярное потребление орехов защищает от инфаркта людей с диабетом, нормализуя уровни сахара и холестерина.
Шпинат. Одна чашка содержит порядка 157 мг магния (39% дневной нормы). Также этим минералом богаты капуста, листья горчицы, петрушка.
Бананы. Один большой банан дает организму 37 мг магния, или 9% от норматива дня. Не очень много, но дополнительно продукт содержит другие нужные сердцу и сосудам вещества – витамин С, клетчатку, марганец, витамин В6.
Жирная рыба. Половина филе семги, палтуса, скумбрии - это 53 мг магния (13% нормы). Также продукт богат омега-3 жирными кислотами, которые доказано снижают риск сердечных заболеваний.
Цельные зерна. 100-граммовая порция овса – это почти 177 мг магния, около 44% суточного количества, необходимого организму. 100-граммовая порция киноа - 197 мг магния. Такой продукт как недробленые зерна снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инфаркта за счет уменьшения воспаления.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что медиками были названы богатые холином продукты для лучшей защиты от болезней сердца, мозга и печени.
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