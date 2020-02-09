Ученые советуют есть продукты с холином для защиты от болезней сердца, мозга и печени
Продукты с холином, обеспечивающие ежедневную норму его потребления, дают защиту от развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения печени, деменции и других возрастных дисфункций мозга. Ученые настоятельно советуют регулярно есть такие продукты, сообщает журнал Goodhouse.
Холин не является ни витамином, ни минералом. Вещество естественным образом вырабатывается организмом в печени, но большая часть рекомендуемой суточной дозы поступает с пищей.
«Холин необходим всем, хотя его потребление является довольно низким. Его получение связано с улучшением когнитивных функций, более сильной защитой от старческих проблем с памятью. Особую потребность в нем испытывают беременные женщины, поскольку вещество играет важную роль в процессах развития мозга у плода», - говорит Мишель Хоинг Бауч , ученый из Университета Миссури.
По словам Бауч, женщинам необходимо потреблять до 450 мг в день, мужчинам немного больше. Те, кто съедает рекомендованную дозу, значительно улучшают свою защиту от болезней сердца и сосудов, печени, мозга.
«Исследование 2019 года показало: увеличение количества холина в рационе может снизить риск возникновения болезни Альцгеймера, деменции и других ранних возрастных болезней центральной нервной системы. Данный эффект холина объясняется его свойством снижать уровень гомоцистеина, который является воспалительным агентом, медленно разрушающим мозг у пожилых людей», - констатировала ученый.
Эксперт добавила, что существуют также исследовательские данные, показывающие, что привычка есть продукты с холином коррелирует с уменьшенным риском рака печени и рака молочной железы у женщин.
«Проводившееся в 2014 исследование обнаружило, что не страдающие ожирением женщин с более высоким потреблением холина снижали вероятность болезней печени на 28%», - рассказала специалист.
Какие продукты отличаются высоким содержанием холина?
- Самым лучшим источником холина является говяжья печень.
- Ученые советуют есть яйца: одно содержит около 150 мг холина, треть рекомендуемого суточного количества.
- Сыр и цельные молочные продукты - могут содержать до 40 мг холина (на 100 граммов продукта).
- Красный картофель - 57 мг холина в 100 граммах продукта.
- Фасоль и другие бобовые - до 17 мг холина в порции.
- Брокколи. Полстакана бланшированного продукта содержит 31 мг холина. Цветная капуста – чуть меньше.
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