Ученые советуют есть продукты с холином для защиты от болезней сердца, мозга и печени

«Холин необходим всем, хотя его потребление является довольно низким. Его получение связано с улучшением когнитивных функций, более сильной защитой от старческих проблем с памятью. Особую потребность в нем испытывают беременные женщины, поскольку вещество играет важную роль в процессах развития мозга у плода», - говорит Мишель Хоинг Бауч , ученый из Университета Миссури.

«Исследование 2019 года показало: увеличение количества холина в рационе может снизить риск возникновения болезни Альцгеймера, деменции и других ранних возрастных болезней центральной нервной системы. Данный эффект холина объясняется его свойством снижать уровень гомоцистеина, который является воспалительным агентом, медленно разрушающим мозг у пожилых людей», - констатировала ученый.

«Проводившееся в 2014 исследование обнаружило, что не страдающие ожирением женщин с более высоким потреблением холина снижали вероятность болезней печени на 28%», - рассказала специалист.

Самым лучшим источником холина является говяжья печень.

Ученые советуют есть яйца: одно содержит около 150 мг холина, треть рекомендуемого суточного количества.

Сыр и цельные молочные продукты - могут содержать до 40 мг холина (на 100 граммов продукта).

Красный картофель - 57 мг холина в 100 граммах продукта.

Фасоль и другие бобовые - до 17 мг холина в порции.

Брокколи. Полстакана бланшированного продукта содержит 31 мг холина. Цветная капуста – чуть меньше.