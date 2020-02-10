Частое потребление кофе: не вредно, но польза для здоровья вызывает сомнения

Кофе полезно?

«Нет рекомендаций для потребления кофе»

«Из-за ограниченности наблюдательных исследований мы не даем рекомендации относительно потребления кофе», - говорит ученый.

Причины для скептицизма

«Но действительно это здоровый напиток - другой вопрос».