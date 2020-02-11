Для кого подходят хвойные ванны
Еще несколько десятков лет назад они были очень популярны в нашей стране. Сегодня ингредиентов для ванн прибавилось, но отказываться от хвойных экстрактов не нужно.
Когда-то в СССР медики часто рекомендовали своим пациентам принимать хвойные ванны. В аптеках можно было купить не только жидкий экстракт "Хвойный" для ванн, продающийся в бутылочках, но и специальные растворимые брикеты. С годами выросло количество самых разных добавок для ванн, так что хвойные ванны потеряли былую популярность, но совершенно напрасно. Они очень полезны жертвам неврозов и функциональных болезней нервной системы. Хвойные ванны подходят для всех, кто переутомляется на работе, испытывает не только физиологическую, но и эмоциональную усталость, опустошенность в конце рабочего дня.
Хвойные ванны, как и любое лечебное средство, имеют противопоказания. Их нельзя принимать при тяжелом атеросклерозе, болезнях сердца, почек, печени, во время обострений хронических болезней. Не рекомендуются эти ванны и жертвам злокачественных новообразований. Лучше, если рекомендации по приему хвойных ванн, включая их продолжительность и температуру воды, даст лечащий врач. Помните о том, что порой эти ванны могут провоцировать раздражения слизистой глаз из-за повышенной чувствительности человека к ароматическим компонентам.
Хвоя успокаивает, она наполняет энергией, восстанавливает силы и одновременно дарит организму приятное ощущение расслабленности. Это важно в современном мире, ведь многие люди из-за напряженной работы не могут расслабиться дома, из-за чего у них возникают проблемы со сном. Вот почему хвойные ванны рекомендуется принимать приблизительно за час до отхода ко сну. В некоторых случаях эти ванны также помогают избавляться от лишнего веса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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