Как сделать завтрак максимально здоровым: 5 простых советов от специалистов

«Не каждый завтрак одинаково полезен. Важно, чтобы он содержал различные питательные вещества и был сбалансирован», - подчеркивают специалисты.

«Тело с утра нуждается в углеводах, чтобы восполнить запасы энергии в организме после периода ночного воздержания. Они особенно важны для мозга, когнитивной деятельности, способности концентрироваться», - поясняют исследователи.

«Например, можно съесть утром кусок хлеба из непросеянной муки или мюсли с низким содержанием сахара, йогурт и свежие фрукты или овощи», - советуют они.

«Наш совет: готовьте овес или другие крупы (например, пшено, киноа, гречневую), смешивайте их с мелко нарезанными орехами, некоторыми фруктами и ложкой меда», - поделились специалисты.

«Если вы не жуете как следует, вы не даете организму возможность почувствовать возникающее чувство сытости, - в результате съедаете больше, чем это действительно необходимо», - предупредили врачи.