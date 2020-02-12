Как сделать завтрак максимально здоровым: 5 простых советов от специалистов
Люди, которые завтракают, более активны, здоровы и стройнее, чем те, кто игнорирует свой завтрак. Немецкие специалисты дали простые советы о том, как сделать первый за день прием пищи максимально здоровым.
Исследования показывают, что завтрак является обязательной частью здорового образа жизни – привычка завтракать способствует лучшему контролю уровня сахара в крови, стабильной энергии без приступов усталости на протяжении дня, сообщает портал Freundin.de. Научными специалистами из Университета Бата было установлено: ежедневный полезный завтрак способствует укреплению здоровья, включая людей с ожирением. В публикации портала эксперты дали несколько простых советов, помогающих сделать завтрак максимально оздоровительным для организма.
«Не каждый завтрак одинаково полезен. Важно, чтобы он содержал различные питательные вещества и был сбалансирован», - подчеркивают специалисты.
Употреблять хорошие углеводы. Диетологи подчеркивают: нельзя пропускать углеводы по утрам.
«Тело с утра нуждается в углеводах, чтобы восполнить запасы энергии в организме после периода ночного воздержания. Они особенно важны для мозга, когнитивной деятельности, способности концентрироваться», - поясняют исследователи.
Чтобы завтрак был здоровым, важно употреблять сложные углеводы: цельнозерновой хлеб, крупы. Эти продукты также содержат много цинка, эффективно укрепляющего иммунную систему. Простые углеводы, содержащиеся в продуктах из белой муки, не имеют клетчатки, которая поддерживает сытость организма длительное время, - от них лучше отказаться.
Не забывать про белок. Медики поясняют: после завтрака, богатого углеводами и белками, уровень сахара в крови повышается медленно – в результате человек долго не устает, не испытывает резких приступов голода.
«Например, можно съесть утром кусок хлеба из непросеянной муки или мюсли с низким содержанием сахара, йогурт и свежие фрукты или овощи», - советуют они.
Еда должна быть теплой. Такая пища освобождает организм от дополнительного напряжения для ее разогрева до температуры тела – оптимальной, чтобы усваивать питательные вещества.
«Наш совет: готовьте овес или другие крупы (например, пшено, киноа, гречневую), смешивайте их с мелко нарезанными орехами, некоторыми фруктами и ложкой меда», - поделились специалисты.
Пить воду и чай. Для восполнения запасов жидкости, которую тело теряет за ночь, следует выпивать стакан воды сразу после пробуждения – это одна из самых здоровых привычек. На завтрак немецкие эксперты рекомендуют готовить эвкалиптовый чай. Он содержит эфирные масла (эвкалиптол), которые оказывают противовоспалительное, отхаркивающее, антибактериальное действие, - благодаря этому укрепляется иммунитет, повышается защита от простудных заболеваний.
Не торопиться. Здоровый завтрак принесет максимум пользы, если будет проходить в спокойной, лишенной стресса обстановке. Важно поглощать пищу без торопливости, тщательно пережевывая.
«Если вы не жуете как следует, вы не даете организму возможность почувствовать возникающее чувство сытости, - в результате съедаете больше, чем это действительно необходимо», - предупредили врачи.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетологом были опровергнуты мифы о полезном питании при старении.
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