Зимняя потеря веса: 4 простых совета для похудения до лета
Чтобы успешно похудеть до лета, достаточно придерживаться простых правил - пить больше воды и больше двигаться, сделать свой завтрак здоровым. Если по каким-то причинам вы набрали вес в течение зимнего сезона, пришло время взять его под контроль и начать сбрасывать.
Специалисты дали несколько советов, помогающих похудеть к лету, о них сообщает Times Now.
Пейте воду. Гидратация играет очень важную роль в поддержании здоровья и в снижении веса. Многие люди не употребляют достаточного количества воды в течение зимы, потому что организм менее склонен испытывать жажду в холодное время года. Хотите похудеть, начните следить за тем, достаточно ли воды вы пьете, поскольку только так можно обеспечить эффективную работу тела.
Двигайтесь. Чтобы получить желанные результаты похудения, нужно увеличить объем физической активности в течение дня. Следует использовать любую возможность, - например, ходить по лестнице пешком, не пользуясь лифтом.
Проводите детокс. Детоксикации организма способствует включение в рацион продуктов, богатых витаминами, особенно антиоксидантами, такими как витамин С, витамин Е, А, ликопин. Также для детокса организма важно избегать жареной и содержащей трансжиры пищи.
Сделайте завтрак здоровым. Здоровый сытный завтрак очень важен для похудения. Когда вы пропускаете завтрак, уровень сахара в крови начинает падать, и это в итоге может привести к обострению тяги к сладкому и перееданию.
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