Пять натуральных сжигателей жира на животе
Жир на животе особенно упрямый, но существуют натуральные средства – сжигатели, ускоряющие его плавку в ходе метаболических процессов. Об этом сообщается на портале Freundin.de.
Чай матча. Представляет собой порошок, в который измельчаются целые листья некоторых видов зеленого чая, делая этот натуральный продукт богатейшим источником антиоксидантов. Напиток вдвое ускоряет сжигание жира в области живота за счет стабилизации уровня инсулина – гормона, чей высокий уровень в организме препятствует потере жира.
Масло черного тмина. На Востоке своими целебными свойствами оно славится более 1300 лет. Благодаря своим ценным питательным веществам масло укрепляет организм, ускоряет расщепление пищи на отдельные компоненты, активизирует естественное выведение токсинов. Это натуральное средство можно принимать в чистом виде (как масло холодного отжима), смешивать с овощными соками. По словам специалистов, продукт «является реальным стимулятором обмена веществ, снижает уровень сахара в крови, оказывает положительное влияние на кишечную флору и весь процесс пищеварения».
Яблочный уксус. Утром смешайте стакан теплой воды со столовой ложкой яблочного уксуса, добавьте немного меда, - пить натощак. Уксусная кислота, содержащаяся в нем, очищает кишечную флору и выравнивает рН в организме. Исследование японских ученых, опубликованное в Journal of Agricultural and Food Chemistry, доказывает: кислота этого натурального средства запускает работу генов, которые вырабатывают белки, расщепляющие жиры.
Рыбий жир. Его употребление снижает уровень липидов в крови, высокая доля омега-3 жирных кислот способствует потере жировых отложений, причем ускоряет сжигание висцерального жира – наиболее опасного, липнущего к внутренним органам в области живота.
Семена льна. Как и рыба, они богаты омега-3 кислотами, способными расщеплять висцеральный жир и подавлять воспаление. К тому же данный сжигатель жира богат клетчаткой, которая стимулирует кишечную деятельность.
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