Названы лучшие продукты для оздоровления кишечника

«Некоторые продукты являются абсолютными улучшителями работы кишечника и потому должны быть в рационе как можно чаще», - приводится в нем экспертное мнение.

Состояние кишечной флоры влияет на всю иммунную систему. Около 70-80 процентов всех клеток, которые продуцируют антитела, находятся в слизистой оболочке кишечника. Бактерии, живущие в нем, расщепляют клетчатку и вырабатывают витамины, в которых нуждается организм.Поэтому здоровый кишечник может внести значительный вклад в профилактику заболеваний и воспаления, сообщает издание Fit for fun.Обладает спазмолитическими свойствами, что делает ее одним из лучших средств для снятия неприятных симптомов синдрома раздраженного кишечника. Ментол в составе мяте расслабляет кишечный тракт, уменьшает боль, вздутие живота, предотвращает запоры – в этом качестве он может быть эффективным, как и лекарства.Является богатым источником омега-3 жирных кислот и витамина D – крайне полезного комплекса для оздоровления кишечника. Омега-3 жирные кислоты уменьшают воспаление, способствуют развитию здоровых кишечных бактерий. Данные исследований говорят, что омега-3 жирные кислоты играют важную роль в лечении хронических заболеваний, связанных с деятельностью кишечника, - нарушения обмена веществ, ожирения, рака толстой кишки. Что касается витамина D, его потребление уменьшает воспаление и поддерживается активность бактерий в кишечнике, помогающих противостоять инфекциям (например, сальмонеллам).Пищевые волокна необходимы для здоровья кишечника: их потребление препятствует возникновению запоров, дивертикулита, поражающего кишечные стенки. Малина заслуженно входит в список самых лучших продуктов для здорового кишечника: чашка ягод содержит 8 граммов клетчатки, четверть суточной потребности организма в ней.Отличаются обилием витамина С, который подавляет воспаление, поддерживает здоровый бактериальный баланс благодаря своему антимикробному действию. Лимоны активизирую выведение токсинов естественным путем, стимулируют выработку желчи. Учеными было выявлено, что недостаточная секреция желчи является фактором риска развития многих желудочно-кишечных проблем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты приводят к возникновению запоров.