5 обязательных продуктов при гипотиреозе

Семечки

Эта болезнь возникает при дефиците гормонов щитовидной железы. Следует выполнять все рекомендации лечащего врача и не забывать про правильное питание. 

Семечки. Регулирующий гормоны щитовидной железы фермент нуждается в селене. Семечки богаты этим нутриентом. Обязательно употребляйте их при гипотиреозе.

Ромашка. Великолепный антиоксидант, дающий защиту от окислительного стресса. Улучшает кровообращение и снижает уровень воспалений. 

Ананасы. Фрукт содержит большое количество йода, необходимого организму при гипотиреозе. Употребляйте по стакану ананасового сока ежедневно, либо поглощайте ананас в натуральном виде. 

Чеснок. Стимулирует производство глутатиона - молекулы, регулирующей гормоны щитовидной железы. Великолепный антиоксидант, противовоспалительное средство. Две головки чеснока съедайте на ночь, запив теплой водой. 

Шпинат. Еще один богатый источник йода. Добавляйте спаржу в салаты и супы, используйте в качестве гарнира, как пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Списки детей с ограничениями в питании обновят в Новосибирской области


Прокуратура заставила жителя Новосибирской области лечиться от туберкулеза