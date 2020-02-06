Названы 3 лучших типа продуктов при гипотиреозе

«Определенные типы продуктов действительно могут помочь улучшить состояние при гипотиреозе. В дополнение к лекарствам, сбалансированное питание нормализует функцию щитовидной железы, улучшает контроль веса. Включайте эти продукты в рацион, будь то обед или ужин, для оптимального здоровья щитовидной железы», - рекомендуют они.

«Продукты с высоким содержанием клетчатки могут влиять на синтетические гормоны щитовидной железы. Поэтому препараты щитовидной железы нужно принимать за несколько часов до или после употребления таких продуктов», - цитирует медиков журнал Times Now.