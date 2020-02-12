48% женщин недовольны размером груди - исследование

Время перемен

"Чтобы противостоять широко распространенному недовольству, размером груди необходимы социальные и политические инициативы, которые «ставят под сомнение патриархальные структуры, которые связывают ценность женщин с их внешностью»", - цитирует исследователей издание Focus.

Проблемы диагностики и осведомленностьи раком молочной железы

«Рак молочной железы является самой распространенной формой рака, которая убивает женщин во всем мире, а низкая выживаемость связана с низкой осведомленностью молочной железы», - говорит первый автор Вирус Свами из Университета Англии Раскин в Великобритании.

Восприятие в разных культурах