Инсулин, пролактин, кортизол - как гормоны связаны с накоплением жира
Гинеколог-эндокринолог Евгения Назимова рассказывает, как сбои в гормонах влияют на отложения жира в разных частях тела.
КортизолКортизол называют гормоном стресса - он отвечает за активность, в большом количестве выделяется по утрам. Его переизбыток негативно влияет на многие системы организма.
"Отложение жира в верхней половине туловища — на лице, руках и верхнем плечевом поясе — может быть связано с избытком в организме гормонов надпочечника — кортизола. Чаще всего такой тип связан с развитием болезни, синдромом Иценко — Кушинга или длительным приемом глюкокортикостероидов", - говорит врач в интервью АиФ.
Пролактин
"Отложение жира в области молочных желез, в том числе у мужчин с формированием гинекомастии, часто связано с избытком в организме гормона пролактина, вырабатываемого в гипофизе. Причина: патологический процесс в гипофизе, либо другие причины, вызывающие повышение гормона — хронический стресс, травма груди и т. д."
ГипотиреозЕсли жир распределяется равномерно по телу, к этому прибавляется склонность к отечности ног и лица, это признак гипотиреоза, возникающего из-за нехватки гормонов щитовидной железы.
ИнсулинСамый "коварный" гормон - благодаря ему жир откладывается на животе, формируя "спасательный круг". Инсулин отвечает за углеводный обмен в организме. Если жир скапливается на животе, измерьте талию. Верхний порог для женщин - 79 см. Для мужчин - 93 см. Все что выше этих цифр, говорит о формировании инсулинорезистентности, то есть нечувствительности клеток к гормону инсулину.
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