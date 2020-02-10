Инсулин, пролактин, кортизол - как гормоны связаны с накоплением жира

Кортизол

"Отложение жира в верхней половине туловища — на лице, руках и верхнем плечевом поясе — может быть связано с избытком в организме гормонов надпочечника — кортизола. Чаще всего такой тип связан с развитием болезни, синдромом Иценко — Кушинга или длительным приемом глюкокортикостероидов", - говорит врач в интервью АиФ.

Пролактин

"Отложение жира в области молочных желез, в том числе у мужчин с формированием гинекомастии, часто связано с избытком в организме гормона пролактина, вырабатываемого в гипофизе. Причина: патологический процесс в гипофизе, либо другие причины, вызывающие повышение гормона — хронический стресс, травма груди и т. д."

Гипотиреоз

Инсулин