Свекольный сок перед тренировкой - мобилизация тела и мозга
Согласно исследованию, проведенному учеными из университета "Уэйк Форест", употребление свекольного сока может стать отличным дополнением к тренировкам. Результаты показали, что свекольный сок заставляет мозг работать более эффективно и мобилизует тело, особенно у пожилых людей.
Соавтор исследования Джек Реджески (Jack Rejeski) из Лаборатории поведенческой медицины "Уэйк Фореста" сказал, что употребление добавки со свекольным соком перед тренировкой настолько помогло соединению мозга пожилых людей, что их функции мозга «очень напоминает то, что вы видите у молодых».
В исследовании участвовали 26 мужчин и женщин в возрасте 55 лет и старше. Они пили свекольный сок за час до 50-минутной тренировки на беговой дорожке, которую исследователи назвали «умеренно интенсивной». Половина участников пили свекольный сок, содержащий 560 мг оксида азота, а другая половина выпивала плацебо с небольшим количеством оксида азота.
Результаты показали, что пожилые люди, которые тренировались и употребляли свекольный сок, тренировались эффективнее, чем те, кто пил плацебо.
Реджески и соавторы считают, что окись азота - элемент, дающий свекле способность улучшать результаты тренировок. Свекольный сок содержит много оксида азота.
«Это действительно мощная молекула. Она направляется в области тела, которые гипоксичны или нуждаются в кислороде», - сказал Реджески.
Полезные свойства свеклыЭто исследование является лишь одним из многих, показывающих большую пользу для здоровья свеклы. Овощ обладает мощным профилем питания суперпродукта: витамин С и В6, фолиевая кислота, калий, магний, фосфор, марганец и железо. Важно, что вы можете получить питательные вещества, потребляя мало калорий и жиров.
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