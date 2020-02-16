Нейропсихолог: скука - это мозговой детокс
Нейропсихолог, руководитель Научно-практического центра «ДОМ», кандидат наук Светлана Шишкова, рассказывает, почему скука - необходимость для мозга, и в каких случаях она вредна.
Февраль - тяжелое время для психики. Не случайно популярный фильм "День сурка" описывает события этого месяца. Однообразная и монотонная жизнь - не всегда плохо. Еще недавно считалось, "ничегонеделанье" - недопустимо для людей, стремящихся к успеху и продуктивности. Мы все пытаемся заполнить любую паузы - чтением, общением, спортом, просмотром фильмов и т.д. Но что происходит с мозгом, когда человек скучает? Он переходит в другой режим, позволяющий ему восстанавливаться.
"Последующие эксперименты показали, что люди, которые поскучали (посидели в тишине, отказавшись от чтения и общения), после включения в работу были креативны и изобретательны и получили за выполнение тестов более высокие оценки, чем те, кто работал «без простоев». Сегодня скука (точнее, покой) считается временем накопления. Оно необходимо для новых свершений, и программой мозгового детокса, необходимого для последующего взлета", - объясняет нейропсихолог для АиФ.Скука должна быть кратковременным явлением. Если она затягивается, организм входит в состояние стресса, уровень кортизола (гормона стресса) повышается. Настопает парадоксальная ситуация - человек не делает ничего, но чувствует усталость, слабость, "разбитость".
С причинами затянувшийся скуки лучше разбираться с психологом:
- Отсутствие мотивации.
- Нет интересных задач.
- Страх неудачи.
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