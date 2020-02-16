Эксперт Кристин Киркпатрик объясняет, как отказаться от сахара
Все больше людей сокращают потребление сахара - ради здоровья или похудения. Но отказаться от тортов и конфет нелегко. Эксперт по диетологии объясняет, как удалить сахар из своего рациона.
Сладкие продукты способствуют развитию кариеса, мигрени, ожирения и даже рака. Имеет смысл максимально снизить уровень сахара. Почему трудно обойтись без "сахарных бомб"? Пирожные, шоколад, фруктовые йогурты, печенье и т.д. по особу действуют на мозг. Сахароза активирует центр вознаграждения в мозге, создающий ощущение благополучия. Это приводит к зависимости.
Уйти в отказЭксперт Кристин Киркпатрик из "Центра здоровья" клиники Кливленда, считает, что необходим полный отказ от сахара на определенное время. Глобальное сокращение потребления предотвращает активацию центра вознаграждения в мозге.
Если удается избегать употребления сильно подслащенной пищи в течение длительного периода времени, организм больше не требует "сладкого яда". По словам эксперта, это нелегко, поэтому нужно иногда делать послабления - не употреблять сладкие продукты в течение рабочей недели, а по выходным баловать себя парой конфет, если тяга становится слишком большой.
«Через несколько недель вы почувствуете меньше тяги к сахару», - убежден эксперт.
Если вы не хотите полностью обходиться без сладостей, используйте мед или арахисовое масло для подслащивания.
Фрукты содержат сахар (фруктозу), но они содержат много витаминов и клетчатки. Фрукты являются частью здорового питания, от них отказываться не полезно ля здоровья.
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