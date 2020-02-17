Три очень вредные утренние привычки по мнению врачей

«Не проверяйте электронные письма и текстовые сообщения, пока не закончите с завтраком или другими утренними занятиями по самообслуживанию», - такова рекомендация специалистов.

«Наука пришла к выводу, что лучшее время для питья кофе - с 10 утра до полудня и между 2 и 5 часами дня. Лучшей и здоровой утренней привычкой будет начинать день со стакана теплой воды, она ускорит обмен веществ, укрепит организм», - поделились мнением врачи.

«Игнорировать растяжку вредно. Польза для здоровья от растяжения многочисленна - это улучшение осанки, усиление кровотока, уменьшение болей и т. д. Привычка растягиваться, встав утром с постели, очень полезна для улучшения самочувствия», - резюмировали эксперты в журнале Times Now.