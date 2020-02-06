Названы пять утренних привычек, которые ускоряют потерю веса

«Правда в том, что здоровые утренние привычки, такие как полезный завтрак или тренировки, - окупаются. Это помогает терять вес, стабилизирует уровень сахара в крови, улучшает настроение, общее самочувствие», - поясняют специалисты.

«Вода необходима телу. Ее достаточное потребление улучшает здоровье различными способами, включая снижение аппетита и снижение веса», - подчеркивают специалисты.