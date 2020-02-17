Почему ученые советуют употреблять чеснок каждый день

«Чеснок можно считать лучшей специей на каждый день - он содержит несколько соединений с мощными лечебными свойствами. Аллицин, активное вещество овоща, обеспечивает профилактику высокого давления и чрезмерного содержания холестерина», - приводится мнение экспертов.

«Но следует избегать употребления добавок с чесноком перед операцией или при использовании разжижающих кровь препаратов (например кумадина), это может продлить кровотечение и время свертывания кров», - предостерегли медработники.