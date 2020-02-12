Почему ученые советуют пить воду с куркумой?

«Если вы хотите извлечь максимум пользы из специи, добавьте немного куркумы - свежей нарезки или в виде порошка - в чашку с теплой водой. Тщательно перемешайте и немедленно выпейте», - дала совет медицинский эксперт портала Сабрина Никель.

«При правильном приготовлении и употреблении, то есть с водой, куркума действует как натуральным кортизон, активируя в организме механизмы сопротивления воспалению», - рассказала эксперт.