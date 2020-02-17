Специалисты рассказали, в какое время лучше завтракать и что полезно есть на завтрак

«Исследования показывают: выбор времени для еды может иметь огромное значение в деле похудения. Пропуск завтрака может привести к возникновению многих проблем со здоровьем - он повышает риск ожирения, диабета 2 типа», - констатируют врачи.

«Если имеется диабет, завтрак должен состояться в течение часа после пробуждения – это важно для поддержания стабильного уровня сахара в крови», - уточнили научные работники.

цельнозерновые - крупы, хлеб из цельнозерновой муки;

нежирный белок - бобовые, орехи, яйца, постное мясо;

молочные продукты с невысоким содержанием жира;

фрукты и овощи.

«В первый прием пищи нужно дать организму сложные углеводы, белки, клетчатку и небольшое количество жира, чтобы дольше чувствовать себя сытым», - резюмировали специалисты.