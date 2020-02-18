Чувствуете вялость? Выбирайте правильные продукты

От вялости спасут правильные продукты. Достаточно наладить режим питания, чтобы избавиться от усталости. От еды во многом зависит бодрость и энергия. Подробнее расскажет MedikForum.ru.

Продукты с железом растительного происхождения





Железа часто не хватает людям, испытывающим постоянную усталость. По статистике, 10% женщин 20-49 лет страдают от дефицита данного компонента. Если добавить в рацион бобы, чечевицу, шпинат, кунжут, то ситуация существенно изменится.





Правильно сочетайте еду





Обрести энергию, избавиться от вялости можно с помощью правильного сочетания продуктов. Назовём наиболее правильную формулу избавления от усталости: фрукты или овощи + цельное зерно + белок + растительные жиры + травы или пряности. Баланс — вот залог успеха. Нужно потреблять еду в равных долях, чтобы не чувствовать вялости и упадка сил.





Нет кофеину





Кофеин, считается, даёт энергию. Но её можно назвать ложной, так как кофеин является стимулятором. После внезапной энергии вы довольно быстро ощутите усталость и вялость.





Энергетический завтрак





Завтрак должен быть наполнен полезными ингредиентами в одной тарелке. Для этого нужно есть белки и углеводы, сбалансировав их между собой. То есть не надо отдавать предпочтение только йогурту, добавьте в него фрукты и семечки, чтобы насытить и себя энергией. Кстати, белок отлично подходит в качестве первого приёма пищи, так как насыщает на очень долго, в отличие от углеводов.





«Чистая» еда





Откажитесь от переработанных продуктов. Вместо чипсов или крекеров выбирайте натуральные плоды, вместо сока или фруктовых батончиков настоящие фрукты. Поверьте, энергии будет в разы больше.





Потребляйте суперфрукты





Яблоки, косточковые плоды, ягоды, томаты — всё это суперфуд для организма. Продукты полны питательными компонентами и антиоксидантов, из-за чего люди избавляются от стресса, вялости, упадка сил.





Ешьте жиры





Очень часто люди боятся потреблять жиры, опасаясь набора веса и жировой массы. Но это совершенно излишние опасения, так как жиры необходимы организму, в том числе для обретения энергии. Растительные масла, рыба, орехи, авокадо — вот продукты, способные сотворить настоящие чудеса. А вот от покупных соусов, майонеза, чипсов и прочих жирных продуктов, конечно, лучше отказаться.





Ешьте сезонные продукты





Сейчас на прилавках встречается разнообразие продуктов. Груши, помидоры, арбузы продаются круглогодично, но плоды имеют сезонность. Лучше выбирать сезонные продукты, избегая химически выращенных плодов. Ведь толку от них совершенно никакого нет.





Замороженные продукты





Не избегайте замороженных продуктов, особенно когда не сезон. Можете замораживать фрукты и овощи, чтобы в несезон поесть то, что богато питательными элементами. В них не меньше пользы, чем в свежих продуктах.