5 здоровых напитков для будущих мам
Очень важно во время беременности получать достаточное количество жидкости. Вот 5 самых здоровых и полезных для будущих мам напитков.
Кокосовая вода. Употребляйте эту воду для сохранения увлажнения организма. Она насыщена микроминералами, поддерживает нормальное артериальное давление. Кроме того, кокосовая вода помогает при повышенной кислотности, изжоге и запорах.
Свежие фруктовые соки. Апельсин, клубника и многие другие фрукты содержат антиоксиданты, укрепляющие иммунитет. В них также имеются витамин С и важнейшие нутриенты вроде фолатов, необходимые для роста клеток малыша и его развития.
Травяной чай. Мятный чай помогает снизить симптомы токсикоза, а листья красной малины регулируют сокращения во время схваток.
Домашние овощные соки. Крестоцветные овощи вроде брокколи, шпината и капусты богаты фолиевой кислотой. Употребляйте эти соки для снижения риска дефектов нервной трубки и нормальных родов.
Пастеризованное молоко. Молоко и молочные продукты во время беременности помогают получать адекватное количество кальция для нормального роста плода. Но не пейте сырое или парное молоко, так как в нем могут содержаться опасные микробы, представляющие серьезный риск для малыша, как пишет The Healthy Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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