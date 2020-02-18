Не растеряться: как выбрать здоровую и полезную еду в супермаркете

Злаковые завтраки

Хлеб

Перекусы

Полуфабрикаты для микроволновки

Замороженная еда

Рис и макароны

Заправки для салатов

Йогурт

Готовые злаковые завтраки кажутся похожими по калорийности и составу. Вчитайтесь внимательнее — в продукте разное количество сахара, клетчатки. Нужно выбирать те, в которых не меньше пяти граммов клетчатки и не больше 12 граммов сахара на порцию. Полезным сахаром могут быть только сушеные фрукты, но не сиропы, патока, мёд, тем более добавленный сахар. Желательно вообще брать еду с минимальным количеством ингредиентов, а потом самим добавить фрукты и прочие компоненты.Один кусок хлеба должен быть не больше 100 калорий, 150 мг натрия, но содержал как минимум 3 грамма клетчатки. Пшеничный хлеб не всегда полезен. Надо выбирать продукт, на которой указано, что содержится 100% цельное зерно. Также цельные зёрна должны стоять на первых местах в составе.В составе любого полезного перекуса важен баланс калорий, жиров, белков, углеводов, сахара и клетчатки. Лучше всего подходит еда с 5 граммами белка, 3 гр клетчатки, меньше 10 гр сахара и не больше 200 калорий. Оптимальнее всего есть орехи, это лучший источник полезных жиров.Обязательно читайте состав таких полуфабрикатов, в них больше соли, чем можно себе представить. Продукты могут быть крайне калорийными, жирными. Порция не выше 500 калорий подходит для обеда, ужина, но явно не годится в качестве перекуса. Следите за балансов бжу.Замороженные фрукты и овощи годятся для здорового рациона. Нужно выбирать в супермаркете овощи без соусов и добавок. Не годятся те, что продаются на вес, вы не знаете условия их хранения и транспортировки.Клетчатка — главный компонент в данной еде. Макароны должны быть приготовлены из 100% цельного зерна. Коричневый рис полезнее белого, хотя содержит не так много важных для здоровья компонентов.Соус в идеале надо готовить самостоятельно. При необходимости их можно заменить покупными. Но будьте осторожны: практически все содержат слишком много сахара и соли. Откажитесь от майонезов и кетчупов. Лучше готовьте блюда с добавлением масла, бальзамического уксуса, это гораздо полезнее.Не все йогурты одинаково полезны. Лучше отдавать предпочтение нежирным йогуртам с содержанием минимум 6 гр белка. Часто советуют греческий йогурт, но в еде много насыщенных жиров, которые надо учитывать при составлении рациона на день. Откажитесь от йогуртов с сахаром, это вредно для фигуры.